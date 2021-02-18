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Ферстаппен первым опробует новый болид «Ред Булл»

Ферстаппен первым опробует новый болид «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Согласно сообщению Racingnews365, Макс Ферстаппен первым из пилотов «Ред Булл» опробует новый болид команды на трассе. Такая возможность у гонщика из Нидерландов будет на следующей неделе во время съёмочного дня в «Сильверстоуне». Ему позволят проехать на машине 2021 года не более 100 километров.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» также организует для своего нового пилота Серхио Переса дополнительные одно- или двухдневные тесты.

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:

15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

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