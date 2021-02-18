Ферстаппен первым опробует новый болид «Ред Булл»
Согласно сообщению Racingnews365, Макс Ферстаппен первым из пилотов «Ред Булл» опробует новый болид команды на трассе. Такая возможность у гонщика из Нидерландов будет на следующей неделе во время съёмочного дня в «Сильверстоуне». Ему позволят проехать на машине 2021 года не более 100 километров.
Ранее сообщалось, что «Ред Булл» также организует для своего нового пилота Серхио Переса дополнительные одно- или двухдневные тесты.
Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
11:52
-
11:20
-
10:41
-
10:11
-
09:00
-
00:39
- 17 февраля 2021
-
23:54
-
22:04
-
20:49
-
19:31
-
18:54
-
18:14
-
17:43
-
15:50
-
15:24
-
15:16
-
14:24
-
13:00
-
12:32
-
12:08
-
11:47
-
10:55
-
09:03
-
00:20
- 16 февраля 2021
-
22:40
-
21:00
-
19:59
-
19:34
-
18:51
-
17:28
-
15:54
-
15:28
-
14:24
-
14:07
-
13:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам