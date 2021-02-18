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«Из коровы не сделаешь тигра». Тост не верит в Мазепина, но многого ждёт от Шварцмана

«Из коровы не сделаешь тигра». Тост не верит в Мазепина, но многого ждёт от Шварцмана
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о будущем молодых пилотов, в частности, он отметил гонщиков Академии «Феррари» Мика Шумахера и Роберта Шварцмана, а также собственного подопечного Юки Цуноду.

«Сейчас у нас есть несколько молодых гонщиков, которые действительно очень хороши. Помимо Мика и Юки, есть ещё Роберт Шварцман. Я жду от этой троицы очень многого. Это поколение определит будущее Формулы-1.

Никита Мазепин? Конечно, я мог бы сказать грубо: «Из коровы не сделаешь тигра»! В конце концов, всё всегда зависит от интеллекта пилота, и того, как он использует его в кокпите. За долгое время работы в автоспорте я понял, что только умные гонщики способны преуспеть. Они отдают себе отчёт в собственных действиях и ведут себя соответствующим образом», — приводит слова Тоста Auto Motor und Sport.

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