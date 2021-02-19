Трансляция презентации нового болида «Альфа Таури» начнётся в 11:00

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Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» покажет болид на новый сезон Формулы-1. Команда проведёт прямую трансляцию презентации, она начнётся в 11:00 мск. Посмотреть её можно будет на YouTube-канале «Альфа Таури».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Альфа Таури».

Ранее «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике запечатлены первые впечатления пилотов команды Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.

«Альфа Таури» станет уже второй командой Формулы-1, которая проведёт презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году

15 февраля. «Макларен»

19 февраля. «Альфа Таури»

22 февраля. «Альфа Ромео»

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид).