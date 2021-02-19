Трансляция презентации нового болида «Альфа Таури» начнётся в 11:00

Сегодня, 19 февраля, «Альфа Таури» покажет болид на новый сезон Формулы-1. Команда проведёт прямую трансляцию презентации, она начнётся в 11:00 мск. Посмотреть её можно будет на YouTube-канале «Альфа Таури».
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Альфа Таури».
Ранее «Альфа Таури» показала тизер презентации нового болида. На видеоролике запечатлены первые впечатления пилотов команды Пьера Гасли и Юки Цуноды от новой ливреи болида.
«Альфа Таури» станет уже второй командой Формулы-1, которая проведёт презентацию автомобиля. Ранее 15 февраля новую машину показала команда «Макларен».
Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
- 19 февраля 2021
-
11:49
-
11:47
-
11:06
-
10:41
-
10:35
-
10:08
-
09:37
-
01:02
-
00:50
-
00:02
- 18 февраля 2021
-
22:54
-
20:26
-
19:55
-
18:44
-
17:50
-
16:02
-
15:24
-
15:21
-
14:29
-
13:26
-
11:52
-
11:20
-
10:41
-
10:11
-
09:00
-
00:39
- 17 февраля 2021
-
23:54
-
22:04
-
20:49
-
19:31
-
18:54
-
18:14
-
17:43
-
15:50
-
15:24