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Франц Тост высказался о новом болиде «Альфа Таури»

Франц Тост высказался о новом болиде «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал презентацию болида команды на новый сезон. Ранее «Альфа Таури» представила новую машину.

«Я надеюсь, что наша новая машина будет такой удачной, как мы рассчитываем. Если наши пилоты получат конкурентоспособную машину, мы сможем провести ещё более успешный сезон.

В 2020 году «Альфа Таури» была командой в середине таблицы. Мы успешно конкурировали с другими командами, например, «Маклареном», «Рено» и «Рейсинг Пойнт». Но в этом году наша цель — быть на ведущих ролях в середине таблицы и прогрессировать дальше. Для этого нужно избежать проблем с надёжностью и набирать очки в каждой гонке. Это произойдёт лишь в том случае, если мы не будем допускать ошибок. Нам нужно на 100% сконцентрироваться на работе на трассе и за её пределами, ведь и наши конкуренты не стоят на месте», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».

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