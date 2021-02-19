Цунода рассказал, почему взял 22-й номер в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, почему выбрал для выступлений в Формуле-1 постоянный номер 22.

«Когда я выступал в картинге, у меня был 11-й номер, но в Формуле-1 он уже занят Серхио Пересом. Поэтому я выбрал 22-й номер, удвоив 11. Мне также нравится этот номер, ведь он был у Дженсона Баттона — пилота, которого я очень уважаю. Он выступал под ним, когда стал чемпионом Формулы-1 в 2009 году. Также этот номер использовал японский пилот Такума Сато», — цитирует Цуноду пресс-служба «Альфа Таури».

Сегодня, 19 февраля, «Альфа-Таури» показала болид на новый сезон. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.