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Цунода рассказал, почему взял 22-й номер в Формуле-1

Цунода рассказал, почему взял 22-й номер в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, почему выбрал для выступлений в Формуле-1 постоянный номер 22.

«Когда я выступал в картинге, у меня был 11-й номер, но в Формуле-1 он уже занят Серхио Пересом. Поэтому я выбрал 22-й номер, удвоив 11. Мне также нравится этот номер, ведь он был у Дженсона Баттона — пилота, которого я очень уважаю. Он выступал под ним, когда стал чемпионом Формулы-1 в 2009 году. Также этот номер использовал японский пилот Такума Сато», — цитирует Цуноду пресс-служба «Альфа Таури».

Сегодня, 19 февраля, «Альфа-Таури» показала болид на новый сезон. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.

«Альфа Таури» представила болид на новый сезон Формулы-1 с обновлённой ливреей
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