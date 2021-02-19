Цунода рассказал, почему взял 22-й номер в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, почему выбрал для выступлений в Формуле-1 постоянный номер 22.
«Когда я выступал в картинге, у меня был 11-й номер, но в Формуле-1 он уже занят Серхио Пересом. Поэтому я выбрал 22-й номер, удвоив 11. Мне также нравится этот номер, ведь он был у Дженсона Баттона — пилота, которого я очень уважаю. Он выступал под ним, когда стал чемпионом Формулы-1 в 2009 году. Также этот номер использовал японский пилот Такума Сато», — цитирует Цуноду пресс-служба «Альфа Таури».
Сегодня, 19 февраля, «Альфа-Таури» показала болид на новый сезон. В 2021 году итальянская команда будет использовать автомобиль с обновлённой ливреей: в раскраске машины стало существенно больше синего цвета, при этом в целом сохранился фирменный сине-белый стиль.
- 19 февраля 2021
-
12:52
-
12:47
-
12:19
-
12:16
-
12:13
-
12:02
-
11:49
-
11:47
-
11:06
-
10:41
-
10:35
-
10:08
-
09:37
-
01:02
-
00:50
-
00:02
- 18 февраля 2021
-
22:54
-
20:26
-
19:55
-
18:44
-
17:50
-
16:02
-
15:24
-
15:21
-
14:29
-
13:26
-
11:52
-
11:20
-
10:41
-
10:11
-
09:00
-
00:39
- 17 февраля 2021
-
23:54
-
22:04
-
20:49