Немецкий штурман считает, что россиянин Кузьмич сам виноват, что его чуть не сбили

Штурман Халида Аль-Кассими Дирк фон Зитцевиц прокомментировал опасный эпизод в финальный день второго этапа Кубка мира по бахам — Бахи Дубая, когда их экипаж чуть не сбил российского штурмана Алексея Кузьмича.



«Мы шли уверенно до тех пор, пока в 30-40 км от финиша, когда ехали по дюнам, не услышали сигнал „Сантинель“, что кто-то «застрял». Мы переваливаем через дюну и прямо под собой видим зелёную машину саудовско-российских участников бахи. Мы постарались объехать, но задели их автомобиль по касательной и сами застряли.



Понятно, что всякое на гонках случается, но есть же правила безопасности. Например, на „Дакаре“, если кто-то застрял в песке или возникли технические неполадки и при этом машина находится вне зоны прямой видимости для других участников, необходимо установить какой-либо опознавательный знак сверху, чтобы другие видели. Я несколько разочарован тем, что они этого не сделали, потому что мы немного повредили нашу машину. Правда, мы довольно быстро выбрались, потеряв примерно 3-4 минуты. Ясир же выбрался раньше нас, никаких серьёзных повреждений их машина не получила. Мы какое-то время ехали за ними, потом они потерялись, так что мы их обогнали. Мы смогли закрепить нашу вторую позицию», — приводит слова фон Зитцевица телеграм-канал Cross-Country Rally.



По итогам гонки Аль-Кассими и фон Зитцевиц опередили экипаж Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича, но остались позади победителей — экипажа Язида Аль-Радзи. Он выиграл второй спецучасток и стал победителем Бахи Дубая. Победа в категории Т4 (стандартных багги) и пятое место в «абсолюте» у российского дуэта Павла Лебедева и Кирилла Шубина, выступающих за команду South Racing.



