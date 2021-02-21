Грожан: Жюль Бьянки спас мне жизнь. Буду благодарен ему всегда

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан выразил благодарность покойному экс-гонщику Ф-1 Жюлю Бьянки, после гибели которого в Ф-1 ещё более скрупулезно отнеслись к воротам безопасности, а вскоре ввели систему защиты болида «гало», которая помогла Грожану выжить во время тяжёлой аварии в Бахрейне.
«Жюль Бьянки спас мне жизнь. Благодаря нему „гало“ спас мне жизнь. До моей аварии я был твёрдым противником этой системы. Каким же идиотом я был. Жюль спас мою жизнь. Он спас жизни других гонщиков. Я буду благодарен ему всегда», — приводит слова Грожана Grandprix247.
Напомним, Грожан уже на первом круге Гран-при Бахрейна допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах. Грожан получил ожоги рук и ног. Невзирая на серьёзную аварию, он не покинул автоспорт окончательно. В 2021 году француз будет выступать в серии IndyCar.
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