Альберс — о «Ред Булл»: насколько же они дезорганизованы!

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс раскритиковал «Ред Булл».
«Вопрос в том, окажется ли двигатель «Хонды» в следующем году достаточно хорош. В противном случае у «Ред Булл» возникнет серьёзная проблема, потому что они не смогут развивать этот двигатель до 2025 года.
Всё в этой команде должно выглядеть ярко, круто и эксцентрично, но если посмотреть вблизи, то можно понять, насколько же они дезорганизованы! Ничего не имею против Ферстаппена, но другие команды ведут себя намного профессиональнее при общении», — приводит слова Кристиана Альберса GPBlog.
Напомним, ФИА утвердила изменения по запрету на доработку двигателей в Формуле-1, они вступят в силу с начала сезона 2022 года. «Ред Булл» сформировал новую компанию Powertrains. Это подразделение будет базироваться в Милтон-Кейнсе и готовить силовые установки по наработкам японского моториста.
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