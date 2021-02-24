Грожан прокомментировал дебют в IndyCar

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан 23 февраля провёл первые в карьере тесты в серии IndyCar. После он поделился впечатлениями от новой машины, отметив, что остался доволен работой.
«Ощущения нормальные. Это другая машина, но кроме этого ощущения были нормальными. Мне просто нужно привыкнуть к такому болиду. Это напоминает моменты, когда я переходил из Формулы-Рено в Формулу-3, а оттуда в GP2. Пока я всем доволен.
Механическое сцепление с трассой очень хорошее. Я понимаю, почему у вас получаются хорошие гонки. Команда работала очень хорошо. Отличия есть, но я доволен. Чем больше у нас будет тестов, тем лучше. Но также я жду начала сезона.
Что касается самочувствия, то после первой серии заездов у меня начал болеть бицепс. Подумал что вроде «вот мы и заговорили». Как бы то ни было, я чувствовал машину, мог придерживаться своего стиля пилотирования. Мог использовать разные траектории, в то время как в Формуле-1 из-за аэродинамики нужно двигаться по идеальным линиям", — приводит слова Грожана официальный сайт IndyCar.
Напомним, в 2021 году Грожан будет выступать в IndyCar в команде «Дэйл Койн Рейсинг».
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