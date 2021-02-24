Смаль продолжит выступать в итальянской Формуле-4 за «Прему»

Российский пилот молодёжной программы SMP Racing Кирилл Смаль новый сезон проведёт в итальянской Формуле-4 в итальянской команде «Према».
В минувшем сезоне Смаль принял участие в трёх этапах итальянской Формулы-4 в составе «Премы». В восьми гонках россиянин набрал 30 очков, он также занял второе место в финальном заезде. Сезон 15-летний гонщик завершил на 15-м месте в общем зачёте и на 10-м месте в зачёте дебютантов.
В новом сезоне итальянской Формулы-4 состоятся семь этапов. Соревнования будут проходить с мая по октябрь 2021 года.
«Я очень рад продолжить выступать за такой выдающийся коллектив, как «Према», это большое удовольствие. Конечно, это ещё и большая ответственность, поэтому хочу поблагодарить SMP Racing за предоставленную возможность и веру в меня. Мне понравилось выступать за «Према», хотя мы и провели пока всего три этапа вместе. Команда встретила меня тепло, и мы тут же начали работать на результат и в конце сезона добились поставленных задач. Надеюсь, в этом году мы добьемся ещё больших успехов, ведь моя цель одна – выигрывать», — приводит слова пилота SMP Racing.
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