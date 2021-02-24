Открыта регистрация на всероссийский чемпионат по Forza Motorsport

Главный кибергоночный чемпионат страны стартует в марте 2021 года.
Russian Forza Motorsport Championship — это ежегодный кибергоночный всероссийский чемпионат по игре Forza Motorsport. За 2020 год в чемпионате приняли участие более 10 000 геймеров, а прямые трансляции собрали более 15 миллионов просмотров.
Впереди новый сезон чемпионата и 10 отборочных этапов, которые пройдут в период с марта по декабрь 2021 года.
Победители каждого этапа встретятся в декабре на гранд финале турнира, где смогут побороться за призовой фонд и звание самого быстрого кибергонщика страны.
Призовой фонд всего чемпионата остается прежним — 1 000 000 рублей. Принять участие может любой желающий старше 12 лет, участвовать можно с игровой консоли или компьютера, на геймпаде или руле. Участие бесплатное.
Регистрация на первый этап чемпионата и все подробности доступны на сайте и в официальной группе «ВКонтакте».
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