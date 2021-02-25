Перес: у меня большой потенциал

Мекисканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечталениями от первого опыта пилотирования болида 2021 года.



«Пилотировать новую машину — всегда особенное событие, как для гонщика, так и для команды. Команда усердно работала всю зиму, поэтому, вывести болид на трассу впервые — эмоциональный момент.



Должен сказать, что у меня большой потенциал. Условия были не лучшими, но я смог почувствовать болид. Это был интересный опыт. Ранее на этой неделе я пилотировал RB15, но сегодня я почувствовал улучшение сцепления с трассой и большую максимальную скорость», — приводит слова Серхио Переса пресс-служба команды.



Ранее Перес показал свой новый шлем, который станет его первым в австрийской команде.