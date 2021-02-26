Мика Шумахера раскритиковали за отказ комментировать борьбу Хэмилтона с расизмом

Чемпион Формулы-2 2020 года, новборанец Ф-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер попал под огонь критики пользователей «Твиттера». В социальной сети обратили внимание, что в интервью итальянскому изданию La Stampa молодой немец ответил «без комментариев» на вопрос про борьбу семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с расизмом и за защиту окружающей среды. Это и вызвало серьёзное возмущение.
«В конце концов мы не будем помнить слова наших врагов, мы будем помнить о молчании друзей», — написал один из пользователей «Твиттера».
«Боже, это действительно разочаровывающе», — добавил другой подписчик.
«Если вы нейтральны в несправедливых ситуациях, значит вы выбрали сторону угнетателя»
«И это ваш будущий чемпион?», — вопрошает ещё один недовольный читатель.
Один из пользователей социальной сети и вовсе предложил выставить из «Хааса» и Мазепина, и Шумахера.
Напомним, что 2020 год в Формуле-1 прошёл под знаком борьбы с расизмом, что во многом объяснилось позиции Льюиса Хэмилтона в отношении движения Black Lives Matter.
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