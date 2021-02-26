Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо считает, что «Макларен» сможет бороться за титул в 2022 году

Риккардо считает, что «Макларен» сможет бороться за титул в 2022 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо предположил, что его команда сможет побороться за победу в Формуле-1 в 2022 году. В 2022 году в Формуле-1 вступят в силу новые правила, которые направлены на уравнение команд с целью обострения борьбы за чемпионство.

«У нас нет магического шара, показывающего будущее. Но уход из «Ред Булл» или «Рено» был решением, которое я считал правильным. Принесёт ли оно на 100% ожидаемый результат? Не знаю.

Но я уверен, что «Макларен» делал правильные вещи, особенно в последние несколько лет. Команда подготовила себя к борьбе за чемпионство в 2022 году», — цитирует Риккардо GPFans.

В «Макларен» Риккардо перешёл из «Рено», эта команда теперь называется «Альпин». В «Макларене» Даниэль сменил испанца Карлоса Сайнса, который перешёл в «Ферарри».

Эдди Джордан: у «Макларена» дела с гонщиками обстоят лучше, чем в «Астон Мартин»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021