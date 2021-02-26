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«Вероятно, самое длинное в истории!» Название этапа Ф-1 в Имоле стало ещё длиннее

«Вероятно, самое длинное в истории!» Название этапа Ф-1 в Имоле стало ещё длиннее
Авто / Формула-1 0
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Шинная компания «Пирелли» стала титульным спонсором этапа Формулы-1, который пройдёт на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Гран-при запланирован на 16-18 апреля. Этап отличает очень длинное официальное название, поскольку организаторы захотели отразить в нём поддержку со стороны как региона, где находится трасса, так и со стороны национального правительства.

«Пирелли» станет спонсором Пирелли Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи Формулы-1 этого года. Горды, что поддерживаем, вероятно, самое длинное название гонки в истории Формулы-1! И она проходит в нашей родной стране на автодроме в Имоле!", — написала компания «Пирелли» в своём официальном «твиттере».

Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи Формулы-1 станет вторым в сезоне — год откроет Гран-при Бахрейна в конце марта.

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