«Вероятно, самое длинное в истории!» Название этапа Ф-1 в Имоле стало ещё длиннее

Шинная компания «Пирелли» стала титульным спонсором этапа Формулы-1, который пройдёт на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Гран-при запланирован на 16-18 апреля. Этап отличает очень длинное официальное название, поскольку организаторы захотели отразить в нём поддержку со стороны как региона, где находится трасса, так и со стороны национального правительства.



«Пирелли» станет спонсором Пирелли Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи Формулы-1 этого года. Горды, что поддерживаем, вероятно, самое длинное название гонки в истории Формулы-1! И она проходит в нашей родной стране на автодроме в Имоле!", — написала компания «Пирелли» в своём официальном «твиттере».



Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи Формулы-1 станет вторым в сезоне — год откроет Гран-при Бахрейна в конце марта.