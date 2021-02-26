«Вероятно, самое длинное в истории!» Название этапа Ф-1 в Имоле стало ещё длиннее

Шинная компания «Пирелли» стала титульным спонсором этапа Формулы-1, который пройдёт на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Гран-при запланирован на 16-18 апреля. Этап отличает очень длинное официальное название, поскольку организаторы захотели отразить в нём поддержку со стороны как региона, где находится трасса, так и со стороны национального правительства.
«Пирелли» станет спонсором Пирелли Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи Формулы-1 этого года. Горды, что поддерживаем, вероятно, самое длинное название гонки в истории Формулы-1! И она проходит в нашей родной стране на автодроме в Имоле!", — написала компания «Пирелли» в своём официальном «твиттере».
Гран-при Сделано в Италии и Эмилии-Романьи Формулы-1 станет вторым в сезоне — год откроет Гран-при Бахрейна в конце марта.
- 26 февраля 2021
-
15:36
-
15:13
-
14:07
-
13:19
-
11:40
-
10:19
-
09:51
-
01:13
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
22:51
-
21:43
-
20:46
-
19:48
-
19:03
-
17:40
-
15:08
-
13:57
-
12:57
-
11:19
-
10:45
-
09:58
-
09:00
-
00:59
-
00:15
- 24 февраля 2021
-
23:01
-
21:48
-
20:55
-
19:50
-
18:32
-
17:24
-
16:57
-
15:51
-
14:55
-
13:49
-
13:38