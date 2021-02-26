Леклер и Сайнс показали свои шлемы на сезон-2021 Формулы-1

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала фотосессию своих гонщиков в рамках презентации команды перед сезоном-2021. На фотографиях монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса, сменившего в «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, можно увидеть раскраски боевых шлемов Леклера и Сайнса на новый сезон Формулы-1. Шарль в целом сохранил прежнюю цветовую схему, а Карлос адаптировал свой шлем под цвета «Феррари».
Шлем Шарля Леклера
Фото: Ferrari S.p.A.
Шлем Карлоса Сайнса
Фото: Ferrari S.p.A.
Сегодня итальянский коллектив провёл презентацию команды, а свой новый болид под индексом SF21 «Скудерия» покажет только 10 марта — перед зимними тестами Формулы-1 в Бахрейне, которые пройдут с 12 по 14 марта. Сезон Ф-1 стартует Гран-при Бахрейна 26-28 марта.
- 26 февраля 2021
-
18:51
-
17:45
-
17:41
-
17:26
-
17:17
-
16:52
-
16:16
-
15:36
-
15:13
-
14:07
-
13:19
-
11:40
-
10:19
-
09:51
-
01:13
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
22:51
-
21:43
-
20:46
-
19:48
-
19:03
-
17:40
-
15:08
-
13:57
-
12:57
-
11:19
-
10:45
-
09:58
-
09:00
-
00:59
-
00:15
- 24 февраля 2021
-
23:01
-
21:48
-
20:55
-
19:50