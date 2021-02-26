Леклер и Сайнс показали свои шлемы на сезон-2021 Формулы-1

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала фотосессию своих гонщиков в рамках презентации команды перед сезоном-2021. На фотографиях монегаска Шарля Леклера и испанца Карлоса Сайнса, сменившего в «Феррари» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, можно увидеть раскраски боевых шлемов Леклера и Сайнса на новый сезон Формулы-1. Шарль в целом сохранил прежнюю цветовую схему, а Карлос адаптировал свой шлем под цвета «Феррари».

Шлем Шарля Леклера Фото: Ferrari S.p.A.

Шлем Карлоса Сайнса Фото: Ferrari S.p.A.

Сегодня итальянский коллектив провёл презентацию команды, а свой новый болид под индексом SF21 «Скудерия» покажет только 10 марта — перед зимними тестами Формулы-1 в Бахрейне, которые пройдут с 12 по 14 марта. Сезон Ф-1 стартует Гран-при Бахрейна 26-28 марта.