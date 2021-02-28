Алекс Линн был выписан из больницы после аварии на гонке Формулы-Е

Гонщик команды Mahindra Racing Алекс Линн был выписан из больницы, в которой он оказался после аварии с Митчем Эвансом на второй гонке этапа Формулы-Е в Эр-Рияде. Линн стал участником инцидента на последних кругах гонки. После этой аварии заезды были остановлены красным флагом. Об этом сообщила пресс-служба команды.



Напомним, ранее в больницу был отправлен Эдоардо Мортара, попавший в серьёзную аварию во время третьей тренировки.



Напомним, победу в гонке одержал пилот Jaguar Racing Сэм Бёрд. Компанию на подиуме ему составили Робин Фряйнс и Жан-Эрик Вернь. Паскаль Верляйн и Стоффель Вандорн финишировали на 16-м и 18-м месте соответственно. После этой гонки в чемпионате наступит долгая пауза, которая продлится вплоть до середины весны. 10 апреля чемпионат электрической Формулы примет Рим.