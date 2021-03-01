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Исполнительный директор «Уильямса» высказался о перспективах Джорджа Расселла

Исполнительный директор «Уильямса» высказался о перспективах Джорджа Расселла
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито поделился мнением о пилоте британской команды Джордже Расселле.

«Выступление Расселла в прошлом году за «Мерседес» значительно подняло его уверенность в своих силах. Способен ли Джордж в будущем стать чемпионом? Да, я думаю, да. Его метод, его отношение к работе и особенности взаимодействия с командой отличают его как настоящего профессионала, особенно учитывая его возраст.

Останется ли Расселл в «Уильямсе» по окончании контракта? Это хороший вопрос. Разумеется, во многом это будет зависеть от того, как будет развиваться команда «Уильямс», и как именно наша машина будет смотреться в сезоне-2022, когда вступит в силу новый регламент», — приводит слова Капито RTL.

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