Грожан — об аварии на тестах IndyCar: некоторые вещи из Формулы-1 лучше здесь не повторять

Новичок IndyCar Ромен Грожан поделился впечталениями от первых тестов в IndyCar.



«Всё в полном порядке. На левой руке у меня остаётся большой волдырь после ожога, но он не мешается, это не чувствуется за рулём болида. Хотя, должен сказать, что надевать и снимать перчатки неудобно, так что я решил просто не снимать левую перчатку. Но, в целом, всё в порядке. Я продолжаю активные тренировки в зале, чтобы держать мышцы в тонусе.



Управлять этим болидом тяжело физически. В этом отличия от Формулы-1 довольно большие. В Формуле-1 ты борешься только с перегрузками. Здесь же нужно бороться с весом болида, ты ощущаешь его тяжесть. Но я не против, это круто. Если говорить проще, то в Формуле-1 работает только аэродинамика, а остальное просто поддерживает машину. В IndyCar же работают сами настройки. Здесь проще аэродинамика, меньше прижимной силы. В итоге прохождение скоростных поворотов получается более сочным, в то время, как в медленных поворотах ощущения лучше в Формуле-1.



Что касается моего разворота, то на тестах ты всегда ищешь пределы болида. Это и случилось в первом повороте. Конечно, я не очень рад, но это случилось. Зато я понял, что некоторые вещи из Формулы-1 лучше не повторять в IndyCar», — приводит слова Ромена Грожана RaceFans.