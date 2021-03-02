«Хаас» поздравил Никиту Мазепина с 22-летием

Пресс-служба «Хааса» поздравила российского пилота команды Никиту Мазепина с днём рождения. Сегодня, 2 марта, Мазепину исполнилось 22 года.
«Чувствуется 22!», — написала пресс-служба «Хааса» в своём «инстаграме», опубликовав фото Мазепина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» «Хааса».
Ранее стало известно, что Мазепин в дебютном сезоне будет выступать в статусе нейтрального спортсмена без флага и гимна страны.
Предстоящий сезон станет для Мазепина дебютным в Формуле-1. Его напарником станет сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера — Мик Шумахер. Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2, по итогам которого одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.
Ещё до дебюта в «Хаасе» Мазепин попал в неприятную историю. Россиянин выложил в «сториз» неоднозначное видео, на котором в шутку пристаёт к девушке. После этого его начали жёстко критиковать в социальных сетях.
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