Гран-при Азербайджана пройдёт без зрителей

Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдёт в 2021 году без зрителей, сообщает Trend со ссылкой на семинар Операционной компании «Бакинское городское кольцо». Решение не пускать зрителей связано с пандемией коронавируса.

Также на этапе Формулы-1 в Баку не будет проходить концертная программа. В прошлые годы организаторы приглашали всемирноизвестных исполнителей, которые своими шоу развлекали зрителей.

При этом на семинаре было объявлено, что Гран-при Азербайджана будет проводиться до 2024 года включительно. Ранее сообщалось, что контракт на проведение гонок был продлён на три года, организация этапа предусматривалась до 2023 года. Но из-за отмены этапа в 2020 году соглашение было продлено ещё на сезон.

Гран При Азербайджана состоится в первый уик-энд июня 2021 года.