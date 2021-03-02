Алонсо: несчастный случай на велосипеде не повлиял на мою подготовку и форму

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что ему потребуется пара гонок, чтобы вернуться в оптимальную форму и выступать на максимуме возможностей.



«Думаю, что каждому пилоту в пелотоне требуется три или четыре гонки, чтобы всё оптимизировать в новой машине, может быть, немного больше, если вы меняете команду или дебютируете в Формуле-1. Чтобы выступать на максимуме, нужна хотя бы пара гонок, но эти условия одинаковы для всех. У меня был несчастный случай во время езды на велосипеде несколько недель назад, но, к счастью, на подготовку и мою физическую форму это никак не повлияло, и я готов к работе», — отметил Алонсо.



Напомним, Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. Напарником испанца в составе «Альпин» станет французский гонщик Эстебан Окон, третьим пилотом команды — россиянин Даниил Квят.