Алонсо: несчастный случай на велосипеде не повлиял на мою подготовку и форму

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что ему потребуется пара гонок, чтобы вернуться в оптимальную форму и выступать на максимуме возможностей.
«Думаю, что каждому пилоту в пелотоне требуется три или четыре гонки, чтобы всё оптимизировать в новой машине, может быть, немного больше, если вы меняете команду или дебютируете в Формуле-1. Чтобы выступать на максимуме, нужна хотя бы пара гонок, но эти условия одинаковы для всех. У меня был несчастный случай во время езды на велосипеде несколько недель назад, но, к счастью, на подготовку и мою физическую форму это никак не повлияло, и я готов к работе», — отметил Алонсо.
Напомним, Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. Напарником испанца в составе «Альпин» станет французский гонщик Эстебан Окон, третьим пилотом команды — россиянин Даниил Квят.
- 2 марта 2021
-
20:10
-
19:50
-
19:24
-
18:55
-
18:39
-
18:13
-
16:23
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:18
-
13:36
-
12:38
-
12:20
-
11:49
-
10:51
-
10:28
-
09:35
-
00:45
-
00:03
- 1 марта 2021
-
22:50
-
21:23
-
20:37
-
18:53
-
17:53
-
16:23
-
15:26
-
14:31
-
14:01
-
12:14
-
11:10