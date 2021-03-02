Конкуренты Роберта Шварцмана нацелены на победу в чемпионате Формулы-2

Пилоты Формулы-2 и молодёжной академии «Альпин» Кристиан Лундгор и Чжоу Гуаньюй заявили, что нацелены бороться за победу в чемпионате Формулы-2 в сезоне-2021. Напомним, в предстоящем сезоне в составе команды «Према» будет выступать россиянин Роберт Шварцман.



«Во-первых, я считаю, что сезон-2020 был весьма позитивным. Да, мы не смогли до конца реализовать потенциал скорости, который у нас был. Но мы показали хорошие результаты, и, если посмотреть на статистику, то она выглядит гораздо лучше, чем общая картина, что доказывает, что у нас был потенциал для победы в чемпионате. Некоторые моменты сложились не так, как мы ждали, но я уверен, что если собрать всё воедино, то мы сможем заставить всё работать правильно. В этом цель и план на 2021 год», — цитирует Лундгора официальный сайт «Альпин».



«Я многому научился в прошлом сезоне. Было понятно, насколько сильно мне не везёт, и, пусть закончить чемпионат шестым было нормальным исходом, я оказался всего в нескольких очках от первой тройки. В этом году цель — выиграть титул. Важно получить очки суперлицензии, но это не значит, что я не буду стремиться к победе в чемпионате. В прошлом году я смог прибавить. Мне пришлось адаптироваться, чтобы оправиться от неудачи, но я думаю, что это сделало меня более сильным гонщиком», — добавил Чжоу Гуаньюй.