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Алонсо считает, что стал сильнее за два года отсутствия в Формуле-1

Алонсо считает, что стал сильнее за два года отсутствия в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает, что он стал более совершенным пилотом, чем был два года назад, перед уходом из Формулы-1.

«За последние два года я стал более разносторонним гонщиком. Вы постоянно учитесь, когда когда подталкиваете себя к новым пределам и когда вы выходите из своей зоны комфорта. Без сомнения, сейчас я более грамотный пилот, чем два года назад.

За последние два года я извлёк много уроков из спорта и хочу применить их в Формуле-1. Есть разные философии гонок, техники пилотирования и подходы к трудовой этике. С точки зрения результатов сложно что-то предсказать. В прошлом году средняя группа была очень плотной, так что в нынешнем сезоне может случиться что угодно», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт «Альпин».

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