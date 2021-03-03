Албон: «Ред Булл» удалось решить проблему управляемости болида

Резервный пилот «Ред Булл» Алекс Албон сообщил, что команде удалось устранить проблемы с управляемостью, которые мешали в 2020 году. Ранее в команде признали, что Албону в прошлом сезоне было сложно конкурировать с напарником Максом Ферстаппеном из-за технических проблем.

«Работа с новым болидом была моим зимним проектом. Мы получили много важной информации. Не секрет, что в прошлом сезоне у машины были свои особенности. И часть моей работы заключалась в том, чтобы помочь добиться лучшей управляемости.

В этом сезоне мы хотим быть в лидерах уже с первой гонки в Бахрейне. Здорово видеть, что наши усилия не проходят просто так. Когда на трассу выводят новый болид, хочется в первую очередь убедиться, что проблемы прошлого сезона были устранены. Судя по первым впечатлениям, это удалось сделать», — цитирует Албона GrandPX.