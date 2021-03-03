«Астон Мартин» представил болид AMR21 на сезон-2021 Формулы-1

Британская команда «Астон Мартин» представила болид AMR21 на навый сезон Формулы-1. Его официальная презентация прошла сегодня, 3 марта. Болид получил преимущественно зелёную ливрею взамен розовой, которая использовалась на машинах «Рейсинг Пойнт» в прошлом сезоне.

Фото: astonmartin.com

Фото: astonmartin.com

Фото: astonmartin.com

Фото: astonmartin.com

Фото: astonmartin.com

Напомним, сезон-2021 станет первым, когда команда будет выступать под брендом «Астон Мартин». В минувшем сезоне она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов. Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.



«Астон Мартин» стала седьмой командой, представившей болид на предстоящий сезон. Свои презентации не провели лишь три команды — «Хаас», «Уильямс» и «Феррари».