Зафнауэр рассказал о целях «Астон Мартин» на сезон-2021 Формулы-1

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от сезона-2021 Формулы-1.
«Презентация команды „Астон Мартин“ даёт всем, кто связан с этой компанией настоящее чувство целеустремлённости и гордости. Это поистине культовый автомобильный бренд, и для меня большая честь вернуть „Астон Мартин“ на вершину автоспорта, туда, где этому бренду место.
В нашем составе пилотов произошли изменения — к нам присоединился Себастьян Феттель, который будет выступать вместе с Лэнсом Строллом. Себастьян — тот, у кого мы все можем поучиться, а его интеграция в команду прошла гладко, как и следовало ожидать от человека с таким большим опытом. Я вижу, что Себастьян не потерял в скорости. Наша задача — создать среду, в которой он будет чувствовать себя комфортно, чтобы он мог показывать свои лучшие результаты. Лэнс — талантливый молодой пилот, о чём говорят его два подиума и поул в прошлом году. Мы ждём от него большего в нынешнем сезоне.
Наша цель на 2021 год — развить то, чего мы добились в прошлом году, сделать ещё один шаг вперёд. Нет причин, по которым мы бы не могли добиться этого с помощью наших талантливых сотрудников в сочетании с новыми финансовыми инвестициями. Успех не приходит в одночасье, но я уверен, что мы закладываем фундамент, чтобы продолжить движение вперёд в этом году и в предстоящие сезоны», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт команды.
- 3 марта 2021
-
18:50
-
18:33
-
18:11
-
17:32
-
16:15
-
15:35
-
14:48
-
13:15
-
12:39
-
11:10
-
10:10
-
09:41
-
00:58
- 2 марта 2021
-
23:13
-
22:26
-
22:05
-
21:32
-
21:15
-
20:34
-
20:10
-
19:50
-
19:24
-
18:55
-
18:39
-
18:13
-
16:23
-
15:37
-
15:35
-
15:17
-
15:13
-
14:50
-
14:38
-
14:34
-
14:18
-
13:36