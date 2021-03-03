Зафнауэр рассказал о целях «Астон Мартин» на сезон-2021 Формулы-1

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от сезона-2021 Формулы-1.



«Презентация команды „Астон Мартин“ даёт всем, кто связан с этой компанией настоящее чувство целеустремлённости и гордости. Это поистине культовый автомобильный бренд, и для меня большая честь вернуть „Астон Мартин“ на вершину автоспорта, туда, где этому бренду место.



В нашем составе пилотов произошли изменения — к нам присоединился Себастьян Феттель, который будет выступать вместе с Лэнсом Строллом. Себастьян — тот, у кого мы все можем поучиться, а его интеграция в команду прошла гладко, как и следовало ожидать от человека с таким большим опытом. Я вижу, что Себастьян не потерял в скорости. Наша задача — создать среду, в которой он будет чувствовать себя комфортно, чтобы он мог показывать свои лучшие результаты. Лэнс — талантливый молодой пилот, о чём говорят его два подиума и поул в прошлом году. Мы ждём от него большего в нынешнем сезоне.



Наша цель на 2021 год — развить то, чего мы добились в прошлом году, сделать ещё один шаг вперёд. Нет причин, по которым мы бы не могли добиться этого с помощью наших талантливых сотрудников в сочетании с новыми финансовыми инвестициями. Успех не приходит в одночасье, но я уверен, что мы закладываем фундамент, чтобы продолжить движение вперёд в этом году и в предстоящие сезоны», — приводит слова Зафнауэра официальный сайт команды.