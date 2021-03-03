Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон показали дизайны шлемов на сезон-2021 Формулы-1

Фернандо Алонсо и Эстебан Окон показали дизайны шлемов на сезон-2021 Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилоты команды Формулы-1 «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон представили шлемы, в которых будут выступать в сезоне-2021 Формулы-1.

Шлем Фернандо Алонсо выполнен в желто-голубых цветах, на нём выделяется испанский флаг, который традиционно практичеси всегда присутствовал на шлеме двукратного чемпиона серии. Не обошлось и без традиционного креста — герба города Овьедо, из которого родом Алонсо.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Фернандо Алонсо.

Шлем Эстебана Окона выполнен в бело-сине-красных цветах, официальных цветах французского флага. На задней части шлема отдельно присутствует и сам флаг.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Эстебана Окона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021