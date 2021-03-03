Фернандо Алонсо и Эстебан Окон показали дизайны шлемов на сезон-2021 Формулы-1

Пилоты команды Формулы-1 «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон представили шлемы, в которых будут выступать в сезоне-2021 Формулы-1.



Шлем Фернандо Алонсо выполнен в желто-голубых цветах, на нём выделяется испанский флаг, который традиционно практичеси всегда присутствовал на шлеме двукратного чемпиона серии. Не обошлось и без традиционного креста — герба города Овьедо, из которого родом Алонсо.

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Шлем Эстебана Окона выполнен в бело-сине-красных цветах, официальных цветах французского флага. На задней части шлема отдельно присутствует и сам флаг.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» Эстебана Окона.