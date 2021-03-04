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Валттери Боттас: буду более эгоистичным в новом сезоне

Валттери Боттас: буду более эгоистичным в новом сезоне
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от нового сезона. Финский гонщик признался, что полностью готов к борьбе за титул.

«В некоторые мои годы в Формуле-1 я оказывал слишком большое давление на самого себя. Были времена, когда я испытывал слишком большое давление со стороны. Бывало и такое, когда мои собственные требования к себе были недостаточными. Поэтому важно найти правильный баланс.

Хоть Льюис Хэмилтон и выиграл все титулы с тех пор, как мы стали напарниками, в этом сезоне мы начинаем всё с чистого листа. И да, я полностью уверен, что могу побороться за титул. Безусловно, это важнейшая цель на сезон. В то же время к ней надо двигаться шаг за шагом. В этом году я буду требовать от себя больше, чем когда-либо.

Я буду требовать у команды как можно больше поддержки и информации. И, возможно, я буду более эгоистичным в новом сезоне», — цитирует Боттаса Motorsportweek.

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