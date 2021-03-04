Алексей Попов прокомментировал решение «Хааса» раскрасить машину в цвета российского флага

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов поделился своим мнением о новой ливрее американской команды Формулы-1 «Хаас», основанной на цветах российского флага. Напомним, российским спортсменам запрещено использовать изображение флага во время крупных международных соревнований.



«Да, нельзя будет в этом году на комбинезоне, рядом с головой пилота, над боксами… Но на машине — можно. Это же просто дизайн, генеральный спонсор. Поэтому — вот! Единственное, сезон будет трудный, это надо сразу понимать. Машина вообще не будет развиваться по ходу сезона, никак. Все силы уже брошены на регламент 2022 года. Реальные их соперники — это хвост пелотона. Честно скажу, боюсь, что они будут последними. Но, может быть, „Уильямс“ провалится и мотор „Мерседес“ не поможет. Может быть, „Альфа“ с таким же мотором хуже проедет — кто его знает. Но оба пилота знают, что останутся в команде на 2022 год, знают, что там будет совершенно другая машина.



Меня всё время спрашивали, когда возникли слухи про BWT: „Алексей, почему вы ничего не пишете про розовые цвета “Хааса»?" Зачем? Не знаю, откуда взялись эти слухи. Как вы видите, машина ровно такая, какая должна быть. Приятно. В общем, просто спокойно проезжаем этот сезон и ждём 2022-го, где, надеемся, будут большие вещи", — заявил Попов в своём YouTube-блоге.