В специальном приложении нашли первые изображения нового болида «Уильямса»

Пользователи специального приложения Williams AR обнаружили в нём первые рендеры новой ливреи болида команды «Уильямс» на сезон-2021 года. Новая машина, вопреки ожиданиям, сохранила основные цвета команды — белый и синий. Кроме того, в ливрею был добавлен жёлтый цвет.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, новый болид получит индекс FW43B. Презентация болида состоится 5 марта 2021 года. Это будет первый полный сезон команды при новых владельцах из Dorilton Capital. Пару пилотов, как и в прошлом году, составят Джордж Расселл и Николас Латифи.
Ранее сообщалось, что новый болид «Уильямса» может получить розовую ливрею — по информации СМИ, компания BWT находилась на финальной стадии переговоров с «Уильямсом».
Приложение Williams AR — специальная программа дополненной реальности, в которой и пройдёт презентация нового болида команды. Начало презентации намечено на 17:00 мск.
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