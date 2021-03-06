Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Fair Fight XIV. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Италии опровергли слухи о скором увольнении Бинотто

В Италии опровергли слухи о скором увольнении Бинотто
Авто / Формула-1 0

5 марта в ряде СМИ начала распространяться информация, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в скором времени потеряет свою должность. Эти слухи опроверг итальянский обозреватель Джулиано Дукеззе, отметивший, что если увольнение и состоится, то не ранее 2022 года.

«Что касается появившихся слухов о возможном увольнении Бинотто. Из того, что знаю я, сейчас это кажется невероятным. Этого не случится как минимум до 2022 года. Увольнение произойдёт только в том случае, если сезон получится очень разочаровывающим», — написал обозреватель на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что сезон-2021 станет для итальянской команды в большей степени переходным. В 2021 году цвета коллектива будут защищать Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021