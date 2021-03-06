В Италии опровергли слухи о скором увольнении Бинотто

5 марта в ряде СМИ начала распространяться информация, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто в скором времени потеряет свою должность. Эти слухи опроверг итальянский обозреватель Джулиано Дукеззе, отметивший, что если увольнение и состоится, то не ранее 2022 года.

«Что касается появившихся слухов о возможном увольнении Бинотто. Из того, что знаю я, сейчас это кажется невероятным. Этого не случится как минимум до 2022 года. Увольнение произойдёт только в том случае, если сезон получится очень разочаровывающим», — написал обозреватель на своей странице в «Твиттере».

Ожидается, что сезон-2021 станет для итальянской команды в большей степени переходным. В 2021 году цвета коллектива будут защищать Карлос Сайнс и Шарль Леклер.