Перес подал в суд на мексиканскую государственную компанию

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подал судебный иск на своего бывшего спонсора – компанию MGI Asistencia Integral, сообщает мексиканское издание Reforma.



По информации источника, гонщик требует от компании $ 2,8 млн за досрочное расторжение контракта.



Примечательно, что за MGI Asistencia Integral стоит мексиканская государственная нефтяная корпорация Petroleos Mexicanos, заключившая контракт с Пересом в 2018 году.



После смены власти в Мексике новая администрация начала борьбу с убытками компании, из-за чего контракт с Пересом был расторгнут. Перес лишился поддержки со стороны нефтяной компании ещё во время выступлений за «Рейсинг Пойнт».



Напомним, нынешний сезон станет первым для Переса в составе австрийской команды «Ред Булл». Он сменил в составе коллектива Александера Албона.