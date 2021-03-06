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Перес подал в суд на мексиканскую государственную компанию

Перес подал в суд на мексиканскую государственную компанию
Авто / Формула-1 0
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подал судебный иск на своего бывшего спонсора – компанию MGI Asistencia Integral, сообщает мексиканское издание Reforma.

По информации источника, гонщик требует от компании $ 2,8 млн за досрочное расторжение контракта.

Примечательно, что за MGI Asistencia Integral стоит мексиканская государственная нефтяная корпорация Petroleos Mexicanos, заключившая контракт с Пересом в 2018 году.

После смены власти в Мексике новая администрация начала борьбу с убытками компании, из-за чего контракт с Пересом был расторгнут. Перес лишился поддержки со стороны нефтяной компании ещё во время выступлений за «Рейсинг Пойнт».

Напомним, нынешний сезон станет первым для Переса в составе австрийской команды «Ред Булл». Он сменил в составе коллектива Александера Албона.

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