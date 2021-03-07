Боттас прибегал к финским философским концептам при подготовке к сезону

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о подготовке к новому сезону. По словам Боттаса, он работал над своим психологическим состоянием и пытался сохранять настрой «сису». Сису – это древний финский концепт, относящийся к психологической силе, мужеству и стойкости.
«У меня было много времени на отдых, а затем я провёл программу тренировок. В этом смысле я чувствую себя сильным. То же самое можно сказать и о психологической подготовке. Есть ощущение, что в моей жизни есть баланс, я наслаждаюсь работой с командой и подготовкой к сезону.
Конечно, я не только отдыхал, но и работал над собой. Но мне далось сделать много вещей ради удовольствия. Я много тренировался, в том числе в экстремальных условиях, пытался сохранять настрой „сису“ и далел то, что заставляет попотеть», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.
- 7 марта 2021
-
10:45
-
00:59
- 6 марта 2021
-
22:51
-
21:11
-
19:54
-
18:52
-
17:40
-
16:52
-
16:43
-
15:20
-
13:39
-
12:56
-
11:57
-
10:43
-
09:53
- 5 марта 2021
-
23:46
-
22:47
-
21:55
-
20:54
-
19:30
-
18:33
-
18:31
-
18:07
-
17:04
-
16:38
-
16:29
-
16:04
-
13:52
-
12:22
-
11:47
-
10:47
-
09:20
-
00:51
- 4 марта 2021
-
23:41
-
22:57