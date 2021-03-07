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Боттас прибегал к финским философским концептам при подготовке к сезону

Боттас прибегал к финским философским концептам при подготовке к сезону
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о подготовке к новому сезону. По словам Боттаса, он работал над своим психологическим состоянием и пытался сохранять настрой «сису». Сису – это древний финский концепт, относящийся к психологической силе, мужеству и стойкости.

«У меня было много времени на отдых, а затем я провёл программу тренировок. В этом смысле я чувствую себя сильным. То же самое можно сказать и о психологической подготовке. Есть ощущение, что в моей жизни есть баланс, я наслаждаюсь работой с командой и подготовкой к сезону.

Конечно, я не только отдыхал, но и работал над собой. Но мне далось сделать много вещей ради удовольствия. Я много тренировался, в том числе в экстремальных условиях, пытался сохранять настрой „сису“ и далел то, что заставляет попотеть», — приводит слова Валттери Боттаса Motorsport.

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