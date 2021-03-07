Стролл рассказал, как на нём сказались последствия коронавируса в ходе сезона

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, пропустивший в минувшем сезоне один этап чемпионата мира из-за коронавируса, рассказал, что после возвращения в строй он чувствовал себя плохо. По словам канадца, именно последствия коронавируса стали причиной его слабых выступлений в Портимане и Имоле.

«У меня не было энергии. Физически чувствовал себя плохо. В то же время, это плохо влияло и на психологическое состояние», — приводит слова канадца GPblog.

На Гран-при Португалии Стролл в итоге сошёл с дистанции, а на Гран-при Эмилии-Романьи занял только тринадцатое место. По итогам чемпионата молодой гонщик занял одиннадцатое место в общем зачёте, набрав 75 очков, что стало его лучшим результатом в карьере. В 2020 году Лэнс дважды поднимался на подиум.