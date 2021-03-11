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В DTM провалился проект звёздной команды с Хюлькенбергом и Вильнёвом

В DTM провалился проект звёздной команды с Хюлькенбергом и Вильнёвом
Авто / DTM/WEC/Туринг 0
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Руководитель DTM Герхард Бергер планировал привлечь к участию в серии команду «Ламборгини», в которую вошли бы экс-чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв и экс-пилот «Королевских гонок» Нико Хюлькенберг. Но, как сообщает Motorsport, проект провалился.

Предполагалось, что бюджет новой команды будет составлен за счёт финансовых вливаний швейцарских инвестбанков. Также планировалось, что коллектив будет выступать на машинах Lamborghini Huracan. Но реализовать планы не удалось. Сперва от предложения отказался Хюлькенберг, а затем из проекта вышел и спонсор, который выразил сомнения в том, что в новом сезоне удастся провести достаточное количество гонок в присутствии зрителей.

В межсезонье в DTM произойдёт смена концепции. Теперь в серии будут выступать доработанные серийные суперкары, а не специально построенные для чемпионата машины.

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