Ферстаппен прокомментировал быстрейший результат в первый день тестов Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен первым днём официальных предсезонных тестов Формулы-1, но дал понять, что не придаёт значения своему времени на круге, которое оказалось лучшим. По словам нидерландца, о темпе болида, как и о темпе соперников можно будет судить лишь в третьем сегменте квалификации Гран-при Бахрейна.
«У нас получился очень хороший день. Даже невзирая на сложные условия, нам удалось проехать много кругов. Было очень тепло и ветрено, с учётом деградации резины доволен тем, как всё прошло. Мы нацеливались на такое количество кругов. Когда выполняешь запланированную программу, команда также может быть довольна. Что касается темпа, то говорить о нём нет нужды. Только в третьем сегменте квалификации мы узнаем реальную скорость всех команд. Пока же самое главное, что болид приятно пилотировать, начало позитивное», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
- 13 марта 2021
-
00:32
-
00:21
- 12 марта 2021
-
23:51
-
22:22
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:51
-
20:33
-
19:05
-
18:45
-
17:54
-
17:20
-
16:22
-
15:41
-
15:32
-
14:18
-
14:07
-
13:13
-
12:55
-
12:17
-
11:25
-
10:56
-
10:03
-
09:37
-
08:00
-
00:53
- 11 марта 2021
-
23:50
-
22:45
-
21:40
-
20:51
-
19:49
-
19:04
-
17:29
-
16:45