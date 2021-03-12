Ферстаппен прокомментировал быстрейший результат в первый день тестов Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен первым днём официальных предсезонных тестов Формулы-1, но дал понять, что не придаёт значения своему времени на круге, которое оказалось лучшим. По словам нидерландца, о темпе болида, как и о темпе соперников можно будет судить лишь в третьем сегменте квалификации Гран-при Бахрейна.

«У нас получился очень хороший день. Даже невзирая на сложные условия, нам удалось проехать много кругов. Было очень тепло и ветрено, с учётом деградации резины доволен тем, как всё прошло. Мы нацеливались на такое количество кругов. Когда выполняешь запланированную программу, команда также может быть довольна. Что касается темпа, то говорить о нём нет нужды. Только в третьем сегменте квалификации мы узнаем реальную скорость всех команд. Пока же самое главное, что болид приятно пилотировать, начало позитивное», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».