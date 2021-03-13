Риккардо — лучший с утра во второй день тестов Ф-1, Алонсо — 2-й, Мазепин — 7-й

На автодроме «Сахир» (Бахрейн) завершилась утренняя сессия второго дня официальных предсезонных тестов Формулы-1. По её итогам лучшее время показал новичок «Макларена» Даниэль Риккардо. Второе время у возобновившего карьеру в Ф-1 двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Топ-3 замкнул новобранец «Ред Булл» Серхио Перес.
В ходе сессии технические проблемы возникли у пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля, который из-за этого проехал только 10 кругов. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон в одном из эпизодов допустил ошибку и вылетел за пределы трассы. В итоге он показал восьмое время.
Дебютант «Хааса» Никита Мазепин проехал 75 кругов и показал седьмой результат.
Формула-1. Тесты. Второй день. Бахрейн
1. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.32,215 — 52 круга («медиум»)
2. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,124 — 60 («хард»)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,263 — 39 («хард»)
4. Николас Латифи («Уильямс») +0,326 — 47 («софт»)
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,469 — 57 («софт»)
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,857 — 56 («медиум»)
7. Никита Мазепин («Хаас») +0,886 — 76 («софт»)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,184 — 58 («хард»)
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +3,803 — 73 («медиум»)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +6,634 — 10 («медиум»).
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