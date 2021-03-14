Боттас: главная проблема «Мерседеса» — нестабильная задняя часть

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о проблемах нового болида немецкой команды.



«Конечно, порывы ветра сильнее, чем в обычных условиях, когда мы проводим Гран-при. Однако, главной проблемой болида является нестабильная задняя часть. Машину часто сносит, болид не прощает ошибок. Плюс к этому новые шины, которые чувствительны к скольжениям. Сейчас мы пытаемся успокоить болид и улучшить темп.



Я не могу прыгать от радости из-за первого места, это лишь тесты. Мы полностью сосредоточены на выполнении своей программы и стараемся узнать как можно больше. Мы не обращаем внимание на времена на круге — нам неизвестны программы других команд и количество топлива в их баках», — приводит слова Валттери Боттаса Crash.