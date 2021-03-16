Гасли: был удивлён уходом Квята. Но «Ред Булл» принял решение
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о смене напарника по команде в 2021 году. По словам француза, он был удивлён тем фактом, что Даниилу Квяту не дали возможности продолжить карьеру в Фаэнце и дальше.
«Я был немного удивлён уходом Даниила. Думаю, в минувшем сезоне у него были очень сильные гонки, но „Ред Булл“ принял решение. Как бы то ни было, когда до меня впервые дошли слухи о приходе Цуноды, я не обращал на это особое внимание. Был сфокусирован на сезоне и пытался делать работу, как можно лучше. Но Юки молодой, талантливый и интересный пилот. Уверен, он будет отлично выступать», — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.
Напомним, в 2020 году Даниил Квят набрал 32 очка, что позволило ему занять 14-е место в общем зачёте.
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