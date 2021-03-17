Марко: «Мерседес» во время тестов ездил с гораздо большим количеством топлива

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко отверг предположения, согласно которым его команда является явным фаворитом сезона после тестов Формулы-1 в Бахрейне. Во время тестов у «Мерседеса» возникли технические сложности, а болид «Ред Булл» здорово себя проявил.

«Наша машина стала более стабильной. Мы хотели создать болид, который будет быстрым на всех трассах. Видно, что у «Мерседеса» есть проблемы. Но команда, выигрывавшая Кубок Конструкторов семь последних лет, может быстро устранить проблемы.

Тем не менее мы полагаем, что смогли сильно приблизиться к «Мерседесу», даже если они останутся явными фаворитами.

«Мерседес» во время тестов ездил с гораздо большим количеством топлива. Тот факт, что они не стали использовать такое же количество топлива, как и другие команды, показывает их уверенность в себе.

Думаю, «Мерседес» останется лидером. А дальше будет большая битва. На мой взгляд, выделяется «Макларен», но они будут чуть ниже уровня «Мерседеса» и «Ред Булл», — цитирует Марко GrandPX.