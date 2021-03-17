Марко: «Мерседес» во время тестов ездил с гораздо большим количеством топлива

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко отверг предположения, согласно которым его команда является явным фаворитом сезона после тестов Формулы-1 в Бахрейне. Во время тестов у «Мерседеса» возникли технические сложности, а болид «Ред Булл» здорово себя проявил.
«Наша машина стала более стабильной. Мы хотели создать болид, который будет быстрым на всех трассах. Видно, что у «Мерседеса» есть проблемы. Но команда, выигрывавшая Кубок Конструкторов семь последних лет, может быстро устранить проблемы.
Тем не менее мы полагаем, что смогли сильно приблизиться к «Мерседесу», даже если они останутся явными фаворитами.
«Мерседес» во время тестов ездил с гораздо большим количеством топлива. Тот факт, что они не стали использовать такое же количество топлива, как и другие команды, показывает их уверенность в себе.
Думаю, «Мерседес» останется лидером. А дальше будет большая битва. На мой взгляд, выделяется «Макларен», но они будут чуть ниже уровня «Мерседеса» и «Ред Булл», — цитирует Марко GrandPX.
- 17 марта 2021
-
13:14
-
12:08
-
11:37
-
10:48
-
09:45
-
00:59
- 16 марта 2021
-
23:33
-
23:00
-
21:49
-
20:28
-
19:29
-
18:42
-
17:27
-
16:10
-
15:54
-
15:15
-
13:39
-
13:00
-
12:06
-
10:51
-
09:43
-
00:24
- 15 марта 2021
-
22:47
-
21:43
-
20:24
-
19:27
-
17:51
-
16:48
-
16:19
-
15:44
-
14:16
-
13:02
-
12:18
-
11:30
-
10:18