«Хонде» удалось создать максимально компактный двигатель за все годы в Формуле-1

Глава автоспортивного подразделения «Хонды» Тойохару Танабе рассказал, что в 2021 году японским мотористам удалось довести размер силовой установки до минимальной.

«Мы хотели сделать новый двигатель более компактным и повысить уровень сгорания топлива. Это означало, что нам нужна новая конструкция головки блока цилиндров. Это дало нам более низкую и меньшую площадь головки блока цилиндров. На базе в Сакуре создалось впечатление, что силовая установка получилась меньше нулевого размера, то есть максимально компактной. Двигатель кажется меньше, чем раньше.

Мы интегрируем двигатель в шасси «Ред Булл». Новая конструкция двигателя означает, что мы можем обсудить с командой её желания и то, что можем сделать мы. Конечно, нынешний размер гораздо лучше. Чем двигатель меньше, тем лучше. Благодаря новой конструкции удалось сделать лучший вариант шасси и силовой установки», — приводит слова Танабе The Race.

Напомним, что в 2015 году, когда «Хонда» вернулась в Ф-1 и начинала сотрудничество с «Маклареном», в Уокинге у японских мотористов просили создать максимально компактный двигатель, что, по замыслу британской команды, должно было значительно повлиять на аэродинамические характеристики. Тем не менее, тот проект оказался провальным, а моторы «Хонды» оказались самыми ненадёжными. Теперь же, спустя 6 лет, в Сакуре удалось собрать силовую установку, которая даже меньше той, что использовалась в эпоху сотрудничества с «Маклареном».