В Германии обсуждают возвращение в календарь Формулы-1 на постоянной основе

В минувшем сезоне, первом, который проводился на фоне пандемии коронавируса, календарь чемпионата претерпел серьёзные изменения. В него был включён этап в Германии, который прошёл под вывеской Гран-при Айфеля на трассе «Нюрбургринг».

В нынешнем сезоне Германии снова нет в календаре Формулы-1, но владельцы «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг» уже готовы принять этап чемпионата мира, если в этом будет необходимость. Более того, по сведениям Auto Motor und Sport, боссы соответствующих автодромов уже обсудили с главой Ф-1 Стефано Доменикали возможность возвращения в календарь на постоянной основе.

В качестве альтернативного варианта рассматривается идея ротации Гран-при в расписании чемпионата, что подразумевает под собой проведение этапа на той или иной трассе не на ежегодной основе, а с интервалами через год. Такой вариант устроил бы и Португалию, промоутеры тамошнего Гран-при были бы рады найти партнёра, с которым подобное чередование было бы возможно. Такая практика позволит не только сэкономить на взносах, но и будет обеспечивать больший интерес со стороны зрителей.