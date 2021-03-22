Минарди: Цунода — более сильный пилот, чем Шумахер

Джанкарло Минарди, основатель бывшей команды Формулы-1 «Минарди», поделился мнением о новичках «Королевских гонок». Минарди признался, что связывает большие надежды с гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой. Его он считает более талантливым пилотом, чем Мика Шумахера, который будет выступать за «Хаас».

«Кто станет самым успешным новичком? Цунода, нет никаких сомнений. Конечно, у него гораздо более качественный болид, чем у Шумахера. Но я считаю, что Цунода в целом более сильный пилот.

Я видел его в Имоле на болиде двухлетней давности. Он здорово пилотировал.

В Формуле-2 Цунода начинал где-то в середине таблицы, но затем стал одним из лучших пилотов. Секрет его успеха лежит в японской культуре. Это — очень скромные люди. Но в случае с Цунодой видно, что он полностью сосредоточен на работе и очень быстр», — цитирует Минарди La Gazzetta dello Sport.