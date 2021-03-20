Юки Цунода: не стригусь в Европе, не доверяю местным парикмахерам

Новичок «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что в Европе не хотел идти к парикмахерам. По словам японского гонщика, он просто не доверяет им.

«Если честно, то я не доверяю европейским парикмахерам. Волосы европейцев и азиатов отличаются, у нас они более жёсткие. Я спрашивал у наших парикмахеров о возможной стрижке в Европе. Они сказали мне, что у меня могут возникнуть проблемы из-за серьёзных различий в типах волос. Поэтому я не стригусь здесь.

В итоге подстригся в Бахрейне, волосы стали уже слишком длинными. Но не могу сказать, что получилось идеально. Стиль стрижки хороший, но это не совсем то, что мне нравится. Я стал выглядеть совсем иначе. Но это даже хорошо, учитывая как жарко в Бахрейне», — цитирует Цуноду UOL.com.