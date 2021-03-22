Марк Маркес пропустит две стартовые гонки сезона MotoGP

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес пропустит стартовую гонку нового сезона, которая пройдёт в Катаре. Не выйдет испанец и на старт второй гонки в Катаре. О решении Маркеса сообщила пресс-служба команды Repsol Honda.

«После очередного осмотра врачей они рекомендовали мне продолжить восстановление и отказаться от выступления в Катаре. Я хотел выйти на старт в первой гонке сезона, но нам нужно будет продолжить работу по восстановлению, чтобы быстрее набрать оптимальные кондиции», — сказал Маркес.



Следующее медицинское обследование испанца назначено на 12 апреля, то есть перед третьей гонкой сезона-2021 MotoGP, которая должна пройти в Португалии 18 апреля.

Марк Маркес вынужден был пропустить весь минувший сезон. Уже на первом этапе чемпионата-2020 в Хересе испанец получил травму после падения. Через несколько дней после операции на правой руке он попробовал вернуться в седло, но лишь усугубил повреждения. В результате на лечение и реабилитацию у него ушёл практически год.