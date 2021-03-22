Экклстоун: мне жаль Шумахера. В «Ред Булл» он мог бы достичь большего, чем в «Хаасе»

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Хаас» — неподходящая команда для пилота Мика Шумахера.

«Мне жаль его, потому что он обладает отличными качествами, с которыми он мог бы достичь большего, чем сможет там, где он сейчас находится. Я не уверен, сумеет ли он там многому научиться. В «Хаасе» у него не будет никого, кто мог бы многое ему дать. Он будет сам по себе.



Ему бы подошла команда вроде «Ред Булл», у которой есть потенциал побеждать в гонках. В этой команде есть люди, которые точно смогли бы его поддержать. Его выступление в Формуле-2 было великолепным. В нынешней команде ему будет не так просто.



Думаю, что он унаследовал многое от своего отца. Я буду очень разочарован, если мы не увидим от него больших достижений в будущем», — приводит слова Экклстоуна F1 Insider.