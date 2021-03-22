Култхард: у Ферстаппена хорошие шансы на титул в новом сезоне

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может завоевать титул в сезоне-2021.
«Он сосредоточен, быстр, хорошо зарекомендовал себя в команде и получает поддержку со всех сторон, в то же время у него большой опыт. Он находится в хорошей физической форме. Да, у него довольно хорошие шансы, потому что сейчас все кусочки пазла находятся на своём месте.
Смена поколений? Придёт время, когда Хэмилтон, Феттель, Райкконен и Алонсо уже не будут выступать. Мы много раз переживали периоды, когда происходила смена поколений. К примеру, такой опытный пилот, как Райкконен, очень важен для «Альфа Ромео». С двумя молодыми гонщиками риск был бы гораздо выше. А такие молодые пилоты, как Макс Ферстаппен, появляются не каждый день. Если ты в своём возрасте достаточно хорош, то ты уже не слишком старый», — приводит слова Култхарда Speedweek.
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