Ферстаппен — лучший в первой практике Гран-при Бахрейна, Норрис — 3-й, Мазепин — последний

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На международном автодром Бахрейна в Сахире завершилась первая свободная практика Гран-при Бахрейна. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, в тройку лучших вошёл также Ландо Норрис из «Макларена», лидировавший часть сессии.

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал четвёртое время после ошибки в конце лучшего круга. У российского пилота «Хааса» Никиты Мазепина 20-й результат.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,394

2. Валттери Ботттас («Мерседес) +0,298

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,503

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,527

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,599

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,677

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,801

8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,972

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,040

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,392

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,740

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,763

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,839

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,935

15. Эстебан Окон («Альпин») +2,134

16. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,478

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,733

18. Николас Латифи («Уильямс) +2,946

19. Мик Шумахер («Хаас») +3,107

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,581.