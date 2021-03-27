Ферстаппен не считает «Макларен» большей угрозой, чем «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Бахрейна, отметив, что, невзирая на сильные результаты «Макларена», именно «Мерседес» он по-прежнему считает главным конкурентом.
«Не думаю, что „Макларен“ лучше „Мерседеса“. Ожидаю, что именно заводская команда будет сильнейшей из тех, которые эксплуатируют двигатели „Мерседеса“. Что касается моих результатов, конечно, я очень доволен. Но опять-таки, завтра будет уже другой день, вероятно, более ветреный, что не очень хорошо для нашей машины.
Как бы то ни было, у нас получилось хорошее начало уик-энда, у меня положительные эмоции от работы с болидом. Конечно, есть над чем поработать в плане резины и баланса, но в целом, я доволен", — приводит слова нидерландского гонщика портал Racingnews365.
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